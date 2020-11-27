Україна може отримати статус країни-кандидата на членство в ЄС – євродепутат

Європейська інтеграція України залежить, в першу чергу, від зусиль самої України, тож, за умови консолідації політичної волі не лише у Києві, але й у регіонах країни, протягом наступного десятиліття Україна може отримати статус країни-кандидата на входження до ЄС.

Про це у п’ятницю під час вебінару «Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний співпраці між Україною і ЄС» заявив співголова Парламентської асамблеї Східного Партнерства «EURONEST», депутат Європейського парламенту, колишній прем’єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Інтеграція до ЄС – це шлях до розбудови успішної країни, і цей успіх має будуватися не лише у Києві, але також у всіх регіонах. Це буде залежати від наявності національної стратегії інтеграції, де всі частини українського політичного суспільства, на національному та на регіональному рівнях, будуть шукати друзів в Європейському Союзі, формувати коаліції, які, як я сподіваюся, у наступному десятилітті, могли б відкрити двері для українського членства в ЄС, для отримання Україною статусу країни-кандидата», - сказав європейський політик.

Він висловив сподівання, що ЄС, зі свого боку, зможе бути більш амбітним у тому, щоб допомогти процесам європейської інтеграції для країн «тріо асоціації» - України, Молдови і Грузії. Але те, яким чином ці можливості будуть використані Україною – залежить лише від самої України, від її розвитку як на загальнонаціональному, так і на регіональному рівнях.

«Я сподіваюся, що з’явиться багато нових інструментів, які ЄС зможе використати для розвитку України на різних рівнях – в регіонах, в окремих областях та муніципалітетах. Відкритим питанням залишається, наскільки інституції на цих рівнях будуть готовими прийняти цю допомогу, належним чином підійти до використання фінансів. Кілька років тому, коли висувалася ідея «Фонду Маршалла» для України, найбільшою проблемою якраз була здатність місцевих органів до абсорбції та для найкращого використання грошового ресурсу для розвитку країни», - зауважив Андрюс Кубілюс.

Захід на тему «Нове місцеве самоврядування: амбітний порядок денний співпраці між Україною і ЄС» відбувся сьогодні онлайн за організаційної підтримки Європарламенту, аналітичного центру «Українська призма» та Форуму Східного Сусідства.

Як вже повідомлялося, 6 жовтня 2020 року у Брюсселі відбувся 22-ий саміт Україна-ЄС. За його підсумками Президент України Володимир Зеленський зауважив, що ця зустрічі підтвердила впевнений рух України до повноправного членства у Євросоюзі, і що така перспектива є результатом визнання європейськими партнерами спільних цінностей, які відстоює Україна.