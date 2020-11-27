Українці торік отримали найбільше посвідок на проживання в ЄС - Польща видала 80%

У 2019 році 757 тисяч українців отримали посвідку на проживання у країнах ЄС, що робить їх найбільшою групою серед усіх одержувачів.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у релізі новин Євростату.

Зазначається, що майже чотири з п'яти дозволів українцям видано Польщею. Основною причиною видачі українцям дозволів на проживання було працевлаштування, що складає 87% дозволів.

Друге місце за кількістю отриманих дозволів посідають громадяни Марокко (133 тис. дозволів, з яких 47% були видані в Іспанії), третє - громадяни Індії (131 тис., з яких 19% в Німеччині). На громадян цих країн припадала понад третина (35%) всіх перших дозволів на проживання, виданих в 2019 році.

Сім'я була переважаючою причиною видачі дозволів марокканцям (59%) і освіта для дозволів, виданих китайцям (40%) і громадянам США (37%). Інші причини, а саме статус біженця і додатковий захист, переважали у сирійців (65%).

Загалом, як свідчать дані Євростату, у 2019 році в ЄС було видано близько 3 мільйонів перших посвідок на проживання для громадян, які не входять до Євросоюзу. Це на 6% більше (або 163 тис.) порівняно з 2018 роком, продовжуючи тенденцію до зростання, що спостерігається з 2013 року.

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У Євростаті наголосили, що зростання загальної кількості перших дозволів на проживання в основному було зумовлене збільшенням кількості перших дозволів, виданих з причин працевлаштування (зростання на 214 тис. або 22%).

Минулого року Польща видала чверть всіх перших дозволів на проживання - 724 тис. або 25% від загального числа.

За нею йдуть Німеччина (460 тис. або 16%), Іспанія (320 тис. або 11%), Франція (285 тис. або 10%), Італія (176 тис. або 6%) і Чехія (117 тис. або 4%).