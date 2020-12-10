Уряд готується до запуску зони вільної торгівлі між Україною та Британією з 1 січня

Уряд України здійснює комплекс процедур, необхідних для ратифікації Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією та для повноцінного запуску зони вільної торгівлі між двома країнами з 1 січня 2021 року.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки, про це за підсумками круглого столу, присвяченого розвитку двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією, сказав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України – торговий представник України Тарас Качка.

«Підписана Угода між нашими країнами сприятиме покращенню балансу і структури двосторонньої торгівлі та відкриває нові можливості для розвитку українсько-британського партнерства», - зазначив Качка.

Так, за 9 місяців 2020 року товарообіг між країнами перевищив 1 млрд дол., з яких 452,1 млн дол. - експорт українських товарів.

За словами Качки, Україна багато разів доводила, що є надійним та передбачуваним торговим партнером, який експортує широкий асортимент сільгосппродукції на зовнішні ринки, в тому числі до Великої Британії.

Участь у круглому столі також узяли міністр з питань європейського сусідства та Америки, закордонних справ, Співдружності та розвитку Венді Мортон (Велика Британія), заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква та міжнародні експерти.

Читайте також: Британія зацікавлена у співробітництві з Україною у сфері сучасних технологій

Сторони висловили зацікавленість у встановленні неформального діалогу із залученням представників органів влади та бізнес-кіл України та Великої Британії для пошуку спільних рішень у таких питаннях, як логістика і транзит, захист інвестицій, посилення двостороннього торгового співробітництва, залучення інвестицій у сільське господарство тощо.

Як повідомляв Укрінформ, 8 жовтня 2020 року Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між країнами.