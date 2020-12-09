Британія зацікавлена у співробітництві з Україною у сфері сучасних технологій

Аташе з питань оборони Великої Британії в Україні, командор Королівських ВМС Тімоті Вудс під час зустрічі з керівництвом Мінстратегпрому заявив, що Велика Британія зацікавлена в розвитку співробітництва з Україною, зокрема у сфері передачі сучасних технологій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості у Фейсбуці.

Зазначається, що аташе з питань оборони Великої Британії в Україні також акцентував увагу на реалізації планів, передбачених угодою про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, а також меморандумом про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах, які були підписані в жовтні 2020 року в Лондоні. Крім цього Вудс висловив підтримку планів Мінстратегпрому, а також наголосив, що Велика Британія стоїть поруч з Україною у сфері проведення реформ.

Перший заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Валерій Іващенко зауважив, що міністерство зорієнтовано на створення єдиних умов для ведення бізнесу як для приватних, так і державних компаній оборонної галузі, а також на сприяння співпраці з іноземними партнерами.

Він також висловив вдячність Великій Британії за ту допомогу, яка надається Україні задля розбудови сектору безпеки та оборони в умовах протидії зовнішній російській агресії.

Як повідомляв Укрінформ, 7 жовтня 2020 року міністр оборони України Андрій Таран та державний секретар з питань оборони Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес підписали Меморандум про посилення співпраці у військовій і військово-технічній сферах. Меморандум передбачає співпрацю в оборонній галузі та залучення Україною фінансування Британського експортно-кредитного агентства у розмірі 1,25 млрд фунтів стерлінгів.