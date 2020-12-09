Британія виділить $40 мільярдів на перехід компаній на чисту енергетику

Британський регулятор енергетичного ринку Ofgem схвалив виділення компаніям 30 млрд фунтів стерлінгів ($ 40 млрд) на модернізацію енергетичної інфраструктури у 2021-2026 роках для переходу на більш екологічно чисту і надійну енергосистему.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється в пресрелізі на сайті Ofgem.

Зазначається, що ця сума на 20% перевищує максимальний обсяг інвестицій, який планувався з самого початку. Ofgem може інвестувати ще 10 млрд фунтів стерлінгів у проєкти відновлюваної енергетики, включаючи підготовку до запуску офшорних вітряних установок у Північному морі.

Як відомо, минулого місяця прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон представив план підтримки «зелених» галузей і боротьби зі зміною клімату. Оператори енергомереж мають підготуватися до переходу до низьковуглецевої економіки, тоді як завдання Ofgem гарантувати, що цей перехід не призведе до зростання витрат споживачів.

«Йдеться про масштабні інвестиції, і ми всі будемо платити за це. Тому ми говоримо компаніям, що вони мають зробити свій внесок. Це означає скорочення доходів акціонерів», - заявив журналістам глава Ofgem Джонатан Брерлі.

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У рамках інвестиційної програми Ofgem енергетична компанія SSE Plc отримає 2,2 млрд фунтів стерлінгів, що на 10% менше суми, зазначеної в її бізнес-плані. Оператору газових і електромереж National Grid буде виділено 5,4 млрд на модернізацію електромереж і 2,1 млрд - на систему газопостачання. Це приблизно на чверть менше від тієї суми, яку зазначала компанія.