Brexit: Британія і ЄС досягли принципової згоди в «ірландському питанні»

Співголови Спільного комітету ЄС-Велика Британія віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович та канцлер герцогства Ланкастер Майкл Гоув оголосили про досягнення принципової згоди навколо виконання Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії до угоди про Brexit.

Заява сторін оприлюднена на сайті Єврокомісії, повідомляє кореспондент Укрінфрму.

«Співголови Спільного комітету… вчора провели політичну зустріч для вирішення важливих питань, пов’язаних із імплементацією Угоди про вихід, аби протокол щодо Ірландії і Північної Ірландії був чинним до кінця перехідного періоду, тобто до 1 січня 2021 року… За результатами інтенсивної та конструктивної роботи протягом минулих тижнів співголови можуть оголосили про принципову згоду між ними щодо всіх питань, особливо стосовно протоколу по Ірландії та Північній Ірландії», - йдеться у заяві.

Як зазначається, цей протокол має на меті захистити Белфастську угоду та забезпечити підтримання миру, стабільності та процвітання на острові Ірландія.

Повідомляється, що принципова згода досягнута з питань прикордонного контролю/пунктів в’їзду та контролю за ввозом тварин, рослин та похідних продуктів, стосовно експортних декларацій, постачання медичних препаратів, охолодженої м’ясної продукції та інших продовольчих товарі для супермаркетів, правил застосування державної допомоги тощо.

Сторони також погодили перелік інших питань, щодо яких будуть прагнути згоди в межах Спільного комітету до 1 січня 2021 року. Зокрема, йдеться про правила перебування громадян ЄС на території Великої Британії, визначення порядку переміщення товарів з Британії до ЄС, запровадження певних виключень у субсидіях для сфер сільського господарства і рибальства, системи арбітражу та врегулювання спорів, тощо.

Як зазначається, всі приницпові політичні домовленості, досягнуті в межах Спільного комітету, мають пройти процедури внутрішнього ухвалення в ЄС та у Великій Британії. Коли ця робота буде завершена, відбудеться п’ята зустріч Спільного комітету для їх формального ухвалення. Така зустріч може відбутися протягом наступних днів та до завершення поточного року.

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Як повідомляв Укрінформ, 7 грудня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляли про серйозні розбіжності у переговорному процесі щодо укладення угоди про майбутнє партнерство після завершення передбаченого угодою про вихід перехідного періоду, що спливає 31 грудня 2020 року. Зокрема, йшлося про різні погляди у сфері правового поля, управління та політиці рибальства.