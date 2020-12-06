Brexit: у ЄС та Британії зберігаються розбіжності з трьох критичних питань

Без вирішення принципових питань правового поля, системи управління та рибальства ЄС і Велика Британія не зможуть досягти угоди про подальші відносини після завершення процедури Brexit.

Про це йдеться у спільній заяві, яку вчора ввечері за підсумками телефонної розмови зробили Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Відеозвернення Президента Єврокомісії з цього приводу оприлюднене на мультимедійному порталі ЄС.

«Ми вітали той факт, що у багатьох сферах був досягнутий прогрес. Водночас, суттєві розбіжності зберігаються з трьох критичних проблем: правового поля, системи управління та рибальства. Обидві сторони підкреслили, що жодна згода неможлива, якщо ці питання не будуть вирішені. Визнаючи серйозність цих розбіжностей, ми домовились, що наші переговорні команди мають докласти зусиль, щоб оцінити, чи можна їх (розбіжності - ред.) вирішити», - зауважила Президент Єврокомісії.

Вона повідомила, що переговори між ЄС і Великою Британією щодо формату подальших відносин за участю керівників переговорних делегацій відбудуться у неділю в Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit, і Велика Британія остаточно залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз після майже п'яти десятиліть членства. Наразі сторони ведуть напружені переговори щодо формату майбутніх відносин. У сторін зберігаються розбіжності щодо інституційних рамок правового поля та системи управління, від чого залежить захист громадян та бізнесу обох сторін, регулювання галузі риболовлі, зокрема збереження для європейських рибалок доступу до промислу у британських водах.