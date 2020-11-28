Brexit: відновилися переговори між ЄС та Британією про перехідний період

Парламентер ЄС щодо Brexit Мішель Барньє сьогодні прибув у Лондон для відновлення переговорів з Великою Британією щодо перехідного періоду Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Перед поїздкою Барньє сказав, що між сторонами все ще існують серйозні розбіжності.

Після прибуття в Лондон він зазначив, що працюватиме «терпляче і рішуче».

Як повідомлялося, минулого тижня представники Великої Британії і Євросоюзу тимчасово зупинили переговори щодо перехідного періоду Brexit після того, як один з членів європейської делегації отримав позитивний тест на коронавірус.

Учасники переговорів Лондона і Брюсселя прагнуть укласти угоду, щоб регулювати свої торговельні відносини, як тільки перехідний період для Великої Британії після Brexit закінчиться в січні 2021 року.