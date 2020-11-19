Британія та ЄС призупинили Brexit-переговори

Британія та ЄС призупинили Brexit-переговори

Укрінформ
Представники Великої Британії та ЄС тимчасово призупинили перемовини щодо перехідного періоду Brexit після того, як один із членів європейської делегації отримав позитивний тест на коронавірус.

Як передає Укрінформ, про це у Твітері повідомив головний переговірник ЄС щодо Brexit Мішель Барньє.

«Один із учасників переговорів у моїй команді здав позитивний тест на COVID-19. Ми з Девідом Фростом (головний переговірник Британії щодо Brexit – ред.) вирішили на короткий час зупинити переговори на нашому рівні», - написав він.

Барньє додав, що команди переговорників продовжать свою роботу, повністю дотримуючись правил.

Пізніше Фрост написав, що здоров’я членів делегацій - на першому плані.

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Як повідомляв Укрінформ, Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу в січні 2020 року, а переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться наразі на заключному етапі.

Раніше на початку листопада і переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє, і його британський колега Девід Фрост наголосили, що між сторонами все ще існують серйозні розбіжності в рамках переговорів щодо Brexit.

Спірні питання між Британією та ЄС зосереджені на встановленні нових прав на рибальство, гарантіях чесних правил гри для компаній та узгодженні шляхів вирішення будь-яких майбутніх торговельних суперечок.

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