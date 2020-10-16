Brexit-угода має бути виконана в цілому - Президент Євроради

Президент Європейської Ради прокоментував заяву прем’єр-міністра Великої Британії щодо наміру переглянути відносини з Європейським Союзом та про можливість будувати майбутні відносини з ЄС на «принципах глобальної вільної торгівлі».

Відповідну заяву Шарль Мішель зробив у п’ятницю, 16 жовтня, під час пресконференції за підсумками Європейської Ради, відповідаючи на запитання журналістів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми мали нагоду вчора погодити письмову резолюцію, і це послання, яке було погоджено всіма 27 лідерами ЄС. Ми є повністю єдиними та готові працювати, щоб зробити таку угоду (з Британією – ред.) можливою, але не за будь-яку ціну. Те, що про що ми заявили вчора, залишається чинним і сьогодні. Мішель Барньє готовий до переговорів, ми готові до таких переговорів, готові їх продовжувати. Я сподіваюся, що буде можливим досягти прогресу. Ми хочемо досягти угоди, але не будь-якою ціною», - зауважив президент Європейської Ради.

Він підкреслив, що окрім інституційних рамок у правовому полі, системі управління та у секторі рибальства, де ЄС має та відстоює принципові позиції, лідери ЄС вважають за важливе гарантувати продовження угоди «Доброї п’ятниці», яка є важливою для збереження миру і стабільності у Ірландії, а також для цілісності Спільного ринку.

«Я хочу повторити, що угода про вихід (Британії – ред.) має бути виконана в цілому», - додав Мішель.

Як повідомлялося, раніше голова уряду Великої Британії Борис Джонсон заявив, що його країна готова вийти з єдиного ринку та митного союзу ЄС без укладення нової угоди про вільну торгівлю, оскільки Євросоюз відмовляється вести «серйозні переговори» та запропонувати британцям достатньо привабливі умови.

Велика Британія вийшла зі складу ЄС 1 лютого 2020 року. 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit: Британія залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз майже через п'ять десятиліть членства.