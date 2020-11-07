Єврокомісар оцінив шанси на підписання торгівельної угоди з Лондоном як 50 на 50
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.
"Ми гранично чітко визначилися з умовами і доступом до нашого європейського ринку", - заявив Бретон і додав, що Британії доведеться втратити більше, ніж ЄС, у разі провалу переговорів.
Як повідомлялося, Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу в січні 2020 року, а переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться наразі на заключному етапі.
Раніше на цьому тижні і перемовник ЄС по Brexit Мішель Барньє, і його британський колега Девід Фрост наголосили, що між двома сторонами все ще існують серйозні розбіжності в рамках переговорів по Brexit.
Спірні питання між Британією та ЄС зосереджені на встановленні нових прав на рибальство, гарантіях чесних правил гри для компаній та узгодженні шляхів вирішення будь-яких майбутніх торговельних суперечок.