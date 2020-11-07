Єврокомісар оцінив шанси на підписання торгівельної угоди з Лондоном як 50 на 50

Єврокомісар оцінив шанси на підписання торгівельної угоди з Лондоном як 50 на 50

Укрінформ
У Єврокомісії заявили, що вірогідність укладення угоди про торгівлю за підсумками Brexit між ЄС та Великою Британією складає наразі 50 на 50.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретона.

"Ми гранично чітко визначилися з умовами і доступом до нашого європейського ринку", - заявив Бретон і додав, що Британії доведеться втратити більше, ніж ЄС, у разі провалу переговорів.

Як повідомлялося, Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу в січні 2020 року, а переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться наразі на заключному етапі.

Раніше на цьому тижні і перемовник ЄС по Brexit Мішель Барньє, і його британський колега Девід Фрост наголосили, що між двома сторонами все ще існують серйозні розбіжності в рамках переговорів по Brexit.

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Спірні питання між Британією та ЄС зосереджені на встановленні нових прав на рибальство, гарантіях чесних правил гри для компаній та узгодженні шляхів вирішення будь-яких майбутніх торговельних суперечок.

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