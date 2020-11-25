Брюссель готовий до сценарію «без угоди» у відносинах з Лондоном – Президент Єврокомісії

У час, що залишається до завершення перехідного періоду за угодою про Brexit, Євросоюз докладе всіх зусиль, аби укласти з Британією угоду про подальші відносини, але готовий і до сценарію «без угоди».

Про це під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту щодо підготовки до Європейської Ради 10-11 грудня, сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наступні дні будуть вирішальними. Але я не можу сказати сьогодні, чи буде наприкінці угода. Європейський Союз добре підготовлений до сценарію «без угоди», але ми надаємо перевагу її наявності. Я повністю довіряю нашому головному перемовнику Мішелю Барньє. Але зрозуміло одне. Яким би не був результат, має бути і буде чітка різниця між повноправним членством в Європейському Союзі і між статусом його усього лише поважного партнера», - сказала президент Єврокомісії.

Вона поінформувала, що у двосторонніх переговорах навколо Brexit був досягнутий загальний прогрес у кількох важливих питаннях, зокрема, у правоохоронній сфері та у судовій співпраці, у координації системи соціального захисту, у торгівлі товарами і послугами, у сфері транспорту, навколо яких вже розроблений попередній текст угоди і існуючі розбіжності можуть бути усунені.

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Разом з цим, за словами фон дер Ляєн, все ще існують три проблеми, які можуть привести чи не привести до укладання угоди. Важливими темами для європейської сторони залишаються питання правового поля, системи управління та рибальства.

«Оскільки у нас залишилося дуже небагато часу, ми зробимо все, що в наших силах, аби досягти угоди. Ми готові бути креативними. Але ми не готові поставити під питання єдність Спільного ринку, який є головним джерелом заможності і добробуту Європи. Саме тому ми маємо встановити чіткі механізми, які забезпечать, що конкуренція є і залишатиметься вільною та справедливою у всі часи», - сказала президент Єврокомісії.

Вона зауважила, що сторони мають серйозні розбіжності у питаннях державної допомоги та її правового регулювання, у збереженні високих стандартів на ринку праці, у соціальних правах, у збереженні довкілля та у боротьбі з кліматичними змінами, у прозорості податкової системи.

«Ми хочемо знати, які засоби є доступними у випадку, якщо одна із сторін буде змінювати позицію щодо цих питань у майбутньому. Тому що довіра – це добре, але закон - це краще. З урахуванням нещодавнього досвіду, важливо мати потужну систему управління, щоб те, про що вже було домовлено, виконувалося», - зазначила фон дер Ляєн.

Вона підкреслила – ніхто в Євросоюзі не піддає сумніву суверенітет Великої Британії в її водах. Але ЄС просить від британської сторони передбачуваності та гарантій для європейських рибалок, які ходили у цих водах десятиліттями, якщо не віками.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня 2021 року завершиться перехідний етап, передбачений угодою про Brexit, і Велика Британія остаточно залишить внутрішній ринок ЄС та Митний союз після майже п'яти десятиліть членства. Наразі сторони ведуть напружені переговори щодо формату майбутніх відносин.

Для ЄС залишається принциповим дотримання Протоколу про Ірландію і Північну Ірландію, який має на меті зберегти цілісність ринку та відсутність жорсткого кордону, підтримати мирний процес відповідно до так званої угоди Доброї п’ятниці. Крім того, у сторін зберігаються розбіжності щодо інституційних рамок правового поля та системи управління, від чого залежить захист громадян та бізнесу обох сторін, регулювання сектору рибальства, зокрема збереження для європейських рибалок доступу до промислу у британських водах.