Лондон поновлює Brexit-переговори з Брюсселем у віртуальному режимі

Європейський Союз попри великі розбіжності в позиціях поновлює переговори з Об’єднаним Королівством з приводу нового торговельного договору у віртуальному режимі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на головного переговірника ЄС Мішеля Барньє.

Так, Барньє заявив у понеділок, що в торгових переговорах зберігаються великі розбіжності, але обидві сторони наполягають на укладанні угоди.

«Часу мало. Фундаментальні розбіжності все ще залишаються, але ми продовжуємо наполегливо працювати над угодою», - наголосив він.

Як і в останні кілька тижнів, основна увага все ще приділяється розподілу квот на вилов риби та забезпеченню справедливої конкуренції для компаній, включаючи регулювання державної допомоги.

Очні переговори, припинені минулого тижня після того, як член делегації ЄС отримав позитивний результат на коронавірус, відновляться в Лондоні, «коли це буде безпечно». Поки переговори відбуватимуться виключно у віртуальному режимі.

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що учасники цих переговорів розглядають пункт, який дозволить переглянути положення в угоді, яке стосується рибальства, через кілька років.

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Як відомо, Велика Британія вийшла зі складу Євросоюзу в січні 2020 року, а переговори щодо умов торгівлі після завершення перехідного періоду знаходяться наразі на заключному етапі.

Раніше на початку листопада і переговірник ЄС по Brexit Мішель Барньє, і його британський колега Девід Фрост наголосили, що між сторонами все ще існують серйозні розбіжності в рамках переговорів щодо Brexit.