Британія і Канада збережуть торгові відносини після Brexit

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосили, що їх країни досягли тимчасового торгового угоди. Його дію вступає в силу після виходу Британії з ЄС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC.

«Тепер ми можемо продовжити роботу над спеціальною угодою, всеосяжною угодою в найближчі роки, яке максимізує наші торгові можливості і поліпшить становище всіх», - заявив Трюдо.

«Вільна торгівля - важлива частина того, як ми збираємося відновлюватися після COVID-19», - сказав Джонсон.

Угода про безперервність торгівлі між Канадою і Сполученим Королівством передбачає скасування тарифів на 98% товарів, що експортуються між двома країнами, і закладає основу для переговорів про укладення постійної угоди в новому році.

Велика Британія вийшла з ЄС 31 січня. До кінця 2020 року триває перехідний період, коли сторони домовляються про майбутню співпрацю.