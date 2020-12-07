ЄС і Британія відновили переговори щодо угоди після Brexit
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
«4 грудня парламентер з боку ЄС Мішель Барньє і його британський візаві Девід Фрост припинили переговори, які тривали протягом тижня, і в спільній заяві констатували, що передумов для досягнення домовленостей поки немає.
Після цього прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час телефонної розмови з цього приводу домовилися про відновлення переговорів.
У своїй спільній заяві вони наголосили, що, незважаючи на досягнення компромісу з багатьох питань, в позиціях сторін залишаються серйозні розбіжності, і їх необхідно вирішити, тому вони просять своїх головних переговірників відновити роботу над завершенням угоди.
Урсула фон дер Ляйен і Борис Джонсон проведуть телефонну розмову 7 грудня.