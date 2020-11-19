Британія заборонить продаж бензинових та дизельних автівок з 2030 року

Британія заборонить продаж нових автомобілів із бензиновими або дизельними двигунами з 2030 року, що на п’ять років раніше заявленого урядом лютого 2035 року.

Як передає Укрінформ, про це пише Reuters.

Глава британського уряду Борис Джонсон оголосив про відповідне рішення в рамках ініціативи досягнути нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, про яку було заявлено на саміті G7.

За словами Джонсона, на цю ініціативу буде виділено з бюджету 12 млн фунтів стерлінгів та майже втричі більше грошей погодився надати приватний сектор.

Загалом таке рішення дозволить підтримати екосектор економіки та сприятиме роботі понад 250 тисяч спеціалістів у «зеленій» галузі.

Аналітики припускають, що до 2038 року світові продажі електромобілів перевищать звичайні автомобілі.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla Ілона Маска планує за наступні два роки інвестувати до 12 мільярдів доларів США у власні нові електрокари та заводи з виготовлення батарей.