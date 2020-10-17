Україна найближчим часом зможе збирати і виготовляти електромобілі - радник віцепрем'єра

Радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин впевнений, що найближчим часом Україна сама зможе збирати і виготовляти електромобілі.

Про це він сказав у програмі "Офіційний розмова" на телеканалі "Дом", передає Укрінформ.

"Я абсолютно впевнений, що ми можемо частково, з компонентів, збирати електромобілі в Україні, створювати тут робочі місця, і не виключаю, що можемо виробляти їх повністю. Так, не хочеться мати "електрозапорожець", умовно кажучи, який буде некомфортний. Але Україна, як країна з розвиненим автопромом, цілком готова збирати електромобілі, і це теж їх здешевить і дозволить створити додаткові робочі місця, завантажити наші промислові підприємства", - підкреслив Рябчин.

Зараз, за ​​його словами, в Україні вже понад 30 тисяч електромобілів.

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"Українці купують. Поки що в основному привезені з Європи або Америки б/в автомобілі», - зазначив Рябчин.

На його думку, до масових покупок електромобілів українців змусило безмитне ввезення екотранспорту в країну.

"Якщо ти хочеш купити електромобіль і привезти його з-за кордону, ти заплатиш нуль податку на додану вартість, нуль митного збору, невеликий акциз буде залежно від ємності твоєї батареї, і це на 20-25% здешевлює електромобілі. Якщо подивитися на графік, просто в рази злетів продаж електромобілів. А найприємніше, що статистика продажу електромобілів з США в Україну зросла, і навіть ціна підвищилася на тисячу доларів, тому що українці масово почали купувати електромобілі", - зазначив радник віцепрем'єра.

Як повідомлялося, власникам електротранспорту в Україні почали видавати спеціальні номерні знаки зеленого кольору.