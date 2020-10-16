Для власників електрокарів зелені номери коштуватимуть 600 гривень

Власникам електротранспорту почали видавати спеціальні номерні знаки зеленого кольору, оформлення яких коштуватиме 600 грн.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДОМ".

"Можу сказати, що в нас електромобілів зараз більше, ніж у Росії і Польщі разом узятих. Понад 30 тисяч. Вони дуже популярні в містах як перша машина, як друга машина. Тому що за день ти проїжджаєш 30, 40, 50, 100 кілометрів максимум. А коштує це копійки, у порівнянні з бензиновим двигуном", - зазначив він.

За словами Рябчина, електромобілі мають ряд переваг - дозвіл їздити по смузі для громадського транспорту, на парковках із зарядним пристроєм їм мають поступатися місцем, і ще багато інших пільг і знижок.

При цьому зелені номерні знаки зчитують навіть чорно-білі камери відеоспостереження.

Рябчин нагадав, що закон, який регламентує ці нововведення, був ухвалений ще рік тому, проте потрібен певний час, щоб привести ці зміни у відповідність із європейським законодавством та внести їх у таблиці автомобільних кодів і міжнародних номерних знаків.

"Коштує заміна з оформленням усіх реєстраційних документів і виготовленням самого номерного знака 600 гривень, як мені сказали в сервісному центрі МВС", - зазначив радник віцепрем'єра.

На його думку, майбутнє - за електромобілями й електробусами, адже вони економніші, а головне - екологічніші. За словами чиновника, в деяких європейських країнах уже з 2025 року до центру міст пропускатимуть лише електрокари.

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"Так, можливо, спочатку машина буде трохи дорожче коштувати, але от ціна володіння, коли ти цілий день їздиш, становитиме 5 гривень, 10 гривень, а це значна економія. До того ж не забуваємо про екологію", - сказав Рябчин.

Як повідомлялося, за даними Головного сервісного центру МВС, звичайні індивідуальні автомобільні номерні знаки коштують від 300 грн.