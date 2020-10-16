Для власників електрокарів зелені номери коштуватимуть 600 гривень

Для власників електрокарів зелені номери коштуватимуть 600 гривень

Укрінформ
Власникам електротранспорту почали видавати спеціальні номерні знаки зеленого кольору, оформлення яких коштуватиме 600 грн.

Як повідомляє Укрінформ, про це розповів радник віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин у програмі "Офіційна розмова" на телеканалі "ДОМ".

"Можу сказати, що в нас електромобілів зараз більше, ніж у Росії і Польщі разом узятих. Понад 30 тисяч. Вони дуже популярні в містах як перша машина, як друга машина. Тому що за день ти проїжджаєш 30, 40, 50, 100 кілометрів максимум. А коштує це копійки, у порівнянні з бензиновим двигуном", - зазначив він.

За словами Рябчина, електромобілі мають ряд переваг - дозвіл їздити по смузі для громадського транспорту, на парковках із зарядним пристроєм їм мають поступатися місцем, і ще багато інших пільг і знижок.

При цьому зелені номерні знаки зчитують навіть чорно-білі камери відеоспостереження.

Рябчин нагадав, що закон, який регламентує ці нововведення, був ухвалений ще рік тому, проте потрібен певний час, щоб привести ці зміни у відповідність із європейським законодавством та внести їх у таблиці автомобільних кодів і міжнародних номерних знаків.

"Коштує заміна з оформленням усіх реєстраційних документів і виготовленням самого номерного знака 600 гривень, як мені сказали в сервісному центрі МВС", - зазначив радник віцепрем'єра.

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На його думку, майбутнє - за електромобілями й електробусами, адже вони економніші, а головне - екологічніші. За словами чиновника, в деяких європейських країнах уже з 2025 року до центру міст пропускатимуть лише електрокари.

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"Так, можливо, спочатку машина буде трохи дорожче коштувати, але от ціна володіння, коли ти цілий день їздиш, становитиме 5 гривень, 10 гривень, а це значна економія. До того ж не забуваємо про екологію", - сказав Рябчин.

Як повідомлялося, за даними Головного сервісного центру МВС, звичайні індивідуальні автомобільні номерні знаки коштують від 300 грн.

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