Кабмін підтримав законопроєкт про електротранспорт

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільний транспорт", який надає визначення різним видам електротранспорту та станціям зарядки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

Зазначається, що законопроєкт чітко визначає в законодавстві терміни “електричний транспортний засіб” (“електромобіль”), “електробус”, “станція зарядки електромобілів”, “вантажний електромобіль”, “легковий електромобіль”, “гібридний електромобіль” та “плагін-гібридний електромобіль”.

За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, ухвалення цього документа сприятиме підвищенню рівня електромобільності в Україні.

“Сподіваюсь, що Верховна Рада теж найближчим часом позитивно його оцінить. Адже на ці зміни чекають тисячі українців, котрі зараз користуються або хочуть почати користуватися електротранспортом”, - зазначив міністр.

За даними Укравтопрому, з початку 2020 року в Україні було поставлено на облік 4 962 одиниці автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі: 4 737 легкових авто, 224 комерційні і один автобус.

За 2019 рік в країні було зареєстровано 7 542 автотранспортних засоби, які працюють виключно на електротязі.