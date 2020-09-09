Кабмін підтримав законопроєкт про електротранспорт
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Зазначається, що законопроєкт чітко визначає в законодавстві терміни “електричний транспортний засіб” (“електромобіль”), “електробус”, “станція зарядки електромобілів”, “вантажний електромобіль”, “легковий електромобіль”, “гібридний електромобіль” та “плагін-гібридний електромобіль”.
За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, ухвалення цього документа сприятиме підвищенню рівня електромобільності в Україні.
“Сподіваюсь, що Верховна Рада теж найближчим часом позитивно його оцінить. Адже на ці зміни чекають тисячі українців, котрі зараз користуються або хочуть почати користуватися електротранспортом”, - зазначив міністр.
За даними Укравтопрому, з початку 2020 року в Україні було поставлено на облік 4 962 одиниці автотранспортної техніки, що працює виключно на електротязі: 4 737 легкових авто, 224 комерційні і один автобус.
За 2019 рік в країні було зареєстровано 7 542 автотранспортних засоби, які працюють виключно на електротязі.