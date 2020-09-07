Ринок легкових електрокарів в Україні скоротився на 11%

У серпні 2020 року в Україні було зареєстровано 625 легкових електромобілів, на 11% менше, ніж у серпні минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України.

У порівнянні з липнем 2020 року ринок легкових електромобілів скоротився на 18%. Серед придбаних у серпні 625-ти електромобілів 91% – вживані.

Найпопулярнішим авто в цьому сегменті легковиків в Україні залишається NISSAN Leaf (за минулий місяць українські номери отримали 147 автомобілів цієї моделі). Далі у ТОП-10 електрокарів йдуть: TESLA Model 3 (98 шт.); TESLA Model S (66 шт.); FIAT 500е (50 шт.); TESLA Model X (35 шт.); HYUNDAI Ioniq (33 шт.); CHEVROLET Bolt (32 шт.); BMW i3 (24 шт.); VOLKSWAGEN Е-Golf (23 шт.) та MERCEDES-BENZ B-Class Electric Drive (22 шт).

Також повідомляється, що у минулому місяці було продано 22 комерційних електромобіля (з них лише 1 вживане авто), що на 61% менше, ніж у серпні 2019 року, і на 33% – у порівнянні із липнем 2020 року. Майже всю статистику в цьому сегменті сформував RENAULT Kangoo Z.E. (18 реєстрацій за місяць).

Всього з початку року в Україні було поставлено на облік 4962 електромобіля: 4737 легкових, 224 комерційних і 1 автобус.

Як повідомляв Укрінформ, у липні 2020 року українці зареєстрували 799 електромобілів (766 легкових та 33 комерційних), що на 6% менше, ніж за аналогічний період минулого року.