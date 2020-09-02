В Україні планують стимулювати розвиток електротранспорту - рішення Ради

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкти №3476 і №3477, які передбачають внесення змін до Податкового і Митного кодексів для стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні.

Як передає кореспондент Укрінформу, законопроєкт №3476 підтримали 316 народних депутатів, а №3477 - 308 парламентаріїв.

Згідно з пояснювальними записками, обидва проєкти розроблено з метою стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них, що дасть можливість, через включення до ланцюгів доданої вартості світових автовиробників, створити нові робочі місця і збільшити частку автовиробництва і суміжних галузей у ВВП країни.

Законопроєкти мають на меті створення сприятливих умов для залучення інвестицій у виробництво електромобілів, зарядних пристроїв, комплектуючих виробів до них, а також стимулюванні попиту на автобуси, легкові та вантажні автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.

Законопроєкт №3476 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" пропонує тимчасово передбачити право платника податку включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року витрати на придбання легкових автомобілів, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи декількома).

Також пропонується тимчасово звільнити від оподаткування ПДВ операції з ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту, товарів для виробництва транспортних засобів оснащених виключно електричними двигунами, а також операції з увезення та/або постачання на митній території України транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами. Передбачається також тимчасово звільнити від оподаткування прибуток підприємств: електротехнічної промисловості, отриманий від реалізації електродвигунів, літій-іонних (літій-полімерних) акумуляторів, зарядних пристроїв власного виробництва, призначених для транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами; автомобільної промисловості, отриманий від реалізації транспортних засобів власного виробництва, оснащених виключно електричними двигунами. Документ пропонує тимчасово передбачити звільнення від збору на обов'язкове державне пенсійне страхування фізичних осіб, які набувають право власності на легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами.

Законопроєктом №3477 "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо стимулювання розвитку галузі електричного транспорту в Україні" пропонується тимчасово до 1 січня 2029 року звільнити від сплати ввізного мита комплектуючі вироби, обладнання, що ввозяться на митну територію України виключно для виробництва транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами.