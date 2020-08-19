Кабмін має стимулювати використання електрокарів в Україні — Криклій

Кабінет Міністрів України та Верховна Рада мають створювати умови для поширення електромобілів в Україні та розбудови належної інфраструктури.

Як повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал, на цьому наголосив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на конференції “Інфраструктура електротранспорту 2020: вікна можливостей” 18 серпня.

“Станом на кінець липня цього року в Україні зареєстровано вже майже 23 тисячі електромобілів і трохи більше гібридів, які разом складають близько 46 тисяч авто. Як власник електромобіля я мрію, щоб нас ставало лише більше, бо це інвестиції в здоров’я та екологію. Ключ до цього простий - здешевлення вартості електромобіля та розвиток інфраструктури. І початок цьому вже покладено, адже Національною транспортною стратегією до 2030 року передбачено стимулювання використання електромобіліві”, - зазначив Криклій.

Він додав, що найближчим часом планується оновити положення транспортної стратегіїї, у тому числі щодо використання міського електричного транспорту.

"Проте наша головна задача – створити умови для виробництва електромобілів в Україні”, - підкреслив Криклій.

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Очільник відомства додав, що Мінінфраструктури підтримує продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів. Також відомство ініціювало та активно долучилося до розробки ключових змін до державних будівельних норм в частині розміщення електрозаправок на дорогах.

“Ми плануємо змінити ДБН та передбачити розміщення електрозаправок на всіх автомобільних дорогах загального користування, а не лише державного значення. Тому запрошуємо всіх бажаючих долучитися до цієї дискусії. Крім цього, за участю місцевих держадміністрацій працюємо, щоб забезпечити поетапну заміну міського транспорту на електротранспорт, зокрема, шляхом залучення кредитів на сприятливих умовах. Адже громадський транспорт має бути сучасним і комфортним для людей, як, наприклад, це є у Європі”, - додав Криклій.

За даними МВС України, за перше півріччя 2020 року в Україні зареєстровано 3384 електромобілі, що на 16% вище показників 2019 року за аналогічний період.