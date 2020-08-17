Новий електромобіль із США зможе проїхати від одного заряду понад 800 км
Про це передає Укрінформ із посиланням на Ferra.
Називатися новинка буде Lucid Air, а її випробування проходило за сертифікованим циклом EPA — після всіх пройдених тестів було заявлено, що цей електромобіль і справді здатний проїхати без підзарядки до 517 миль або 832 км.
При цьому, що цікаво, виробник вже заявив, що йому вдалося збільшити запас ходу без якого-небудь збільшення місткості батареї. Правда, про способи, які лягли в основу даного досягнення, представники Lucid Motors вирішили промовчати.
Вже відомо, що найбагатша комплектація Lucid Air буде оснащуватися відразу двома електродвигунами сумарною потужністю 1 000 к. с., при цьому очікується, що у продаж автомобіль надійде вже зовсім скоро — 9 вересня 2020 року.