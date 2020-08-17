Новий електромобіль із США зможе проїхати від одного заряду понад 800 км

Новий електромобіль з США, розробкою якого займається досить молода компанія Lucid Motors, зможе проїхати від одного заряду рекордні для серійного автомобіля 832 кілометри.

Про це передає Укрінформ із посиланням на Ferra.

Називатися новинка буде Lucid Air, а її випробування проходило за сертифікованим циклом EPA — після всіх пройдених тестів було заявлено, що цей електромобіль і справді здатний проїхати без підзарядки до 517 миль або 832 км.

При цьому, що цікаво, виробник вже заявив, що йому вдалося збільшити запас ходу без якого-небудь збільшення місткості батареї. Правда, про способи, які лягли в основу даного досягнення, представники Lucid Motors вирішили промовчати.

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Вже відомо, що найбагатша комплектація Lucid Air буде оснащуватися відразу двома електродвигунами сумарною потужністю 1 000 к. с., при цьому очікується, що у продаж автомобіль надійде вже зовсім скоро — 9 вересня 2020 року.