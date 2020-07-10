У Нідерландах покупцям електрокарів пропонують субсидії

У Нідерландах почала діяти схема субсидування електрокарів. Кожен, хто бажає придбати новий електромобіль може отримати 4000 євро на його покупку.

Про це повідомляє сайт національного агентства з підприємництва.

"Якщо ви є фізичною особою і купуєте чи орендуєте електромобіль, то ви маєте право на субсидію для фізичних осіб. Схема субсидій призначена, як для нових, так і для вживаних електромобілів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фізичні особи мають право на субсидію в розмірі 4000 євро при оренді чи купівлі нового електромобіля. Для уживаного автомобіля розмір субсидії складає 2000 євро.

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Схема субсидій працює з 1 липня 2020 року до 1 липня 2025 року.