В Україні зросли продажі електрокарів — які марки найпопулярніші

У січні-вересні 2020 року в Україні було зареєстровано 5,4 тис. легкових електромобілів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

Зазначається, що частка уживаних машин в загальному обсязі реєстрацій становила 92%, (за аналогічний період минулого року вона становила – 91%), а їх середній вік становив 4 роки.

Найпопулярнішим авто в цьому сегменті легковиків в Україні залишається NISSAN Leaf. За 9 місяців цього року в Україні було придбано 1 728 електрокарів цієї марки. Друге місце посіла марка TESLA Model 3, у зазначений період її обрали 657 автомобілістів.

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Також до п’ятірки найбільш популярних електромобілів за три квартали 2020 року увійшли: TESLA Model S (612 шт.); FIAT 500е (287 шт.), TESLA Model X (268 шт.).

Серед нових електромобілів найпопулярнішою маркою в Україні за січень-вересень цього року стала HYUNDAI Ioniq, її обрали 93 покупці.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 7 542 електрокарів.