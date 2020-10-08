В Україні зросли продажі електрокарів — які марки найпопулярніші
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).
Зазначається, що частка уживаних машин в загальному обсязі реєстрацій становила 92%, (за аналогічний період минулого року вона становила – 91%), а їх середній вік становив 4 роки.
Найпопулярнішим авто в цьому сегменті легковиків в Україні залишається NISSAN Leaf. За 9 місяців цього року в Україні було придбано 1 728 електрокарів цієї марки. Друге місце посіла марка TESLA Model 3, у зазначений період її обрали 657 автомобілістів.
Також до п’ятірки найбільш популярних електромобілів за три квартали 2020 року увійшли: TESLA Model S (612 шт.); FIAT 500е (287 шт.), TESLA Model X (268 шт.).
Серед нових електромобілів найпопулярнішою маркою в Україні за січень-вересень цього року стала HYUNDAI Ioniq, її обрали 93 покупці.
Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні було зареєстровано 7 542 електрокарів.