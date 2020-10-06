В Україні почали видавати зелені номерні знаки на електрокари

В Україні почали видавати зелені номерні знаки на електрокари

Укрінформ
На електромобілі та електробуси відтепер можна отримати «зелені» номерні знаки.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«Вітаємо всю електромобільну спільноту з маленьким, але вкрай приємним і важливим кроком! Сервісні центри МВС розпочинають видачу номерних знаків для електромобілів та електробусів», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що з 1 січня 2020 року в нашій країні почав діяти Закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів”, у якому йдеться про запровадження номерних знаків зеленого кольору для електромобілів.

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Окрім того, як зазначається, у ДСТУ 4278:2019 були визначені серії номерних знаків для особистих електромобілів, електромобілів-таксі, електробусів та інших типів електричного транспорту – з літеросполуками з латинської абетки.

«Зелені» номерні знаки виглядають напрочуд презентабельно. Для електромобілів, електромопедів та електромотоциклів – біла плашка з зеленими літерами і цифрами. Для електротаксі та електробусів – зелені цифри на темно-жовтому тлі. Такий дизайн використовують в Австрії, Німеччині, Норвегії, Великій Британії та багатьох інших країнах», — зазначив перший заступник начальника Головного сервісного центру МВС Юрій Смольянінов.

Уточнюється, що це нововведення є вкрай важливим, адже наша держава є одним із лідерів за темпами росту придбання електромобілів, і наразі вже зареєстровано майже 23 тисячі таких авто.

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Зокрема, цьогоріч їх було на 42% більше, ніж торік, а упродовж 2019 року було зареєстровано на 77% таких авто більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

У Головному сервісному центрі МВС поінформували, що зелені номерні знаки закріплюватимуться лише за транспортними засобами, які приводяться в рух електричним двигуном і не мають двигуна внутрішнього згоряння.

Реєстрація таких авто проходитиме на загальних підставах.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня на сайті Головного сервісного центру МВС запрацював онлайн-сервіс щодо перевірки свідоцтва ДОПНВ про підготовку водія (свідоцтва про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі).

Фото: hsc.gov.ua

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