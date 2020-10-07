Український автопром почав набирати обертів

Після серпневого спаду обсяги автовиробництва в Україні почали зростати. У вересні на заводах було зібрано 861 автотранспортний засіб - це найбільший показник з початку року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром).

За 9 місяців 2020 року в Україні вироблено 3 104 одиниці автотранспортних засобів, що на 41% менше, ніж за січень-вересень 2019 року.

Згідно з даними Укравтопрому, з січня по вересень 2020 року в Україні зібрано 2 605 легкових автомобілів (на 43% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), 32 комерційні авто (на 61% менше) та 467 автобусів (на 25% менше).

У минулому місяці в Україні випущено 4 комерційні автомобілі (без урахування статистики АвтоКрАЗа, який перестав розкривати інформацію про своє виробництво з серпня 2016 року), всі - на заводі «Черкаський автобус». Зазначається, що це на 3 авто більше відносно вересня 2019 року.

Виробництво автобусів у вересні 2020 року скоротилось на 21% відносно вересня 2019 року - до 73 одиниць. Підприємство «Черкаський автобус» випустило 32 автобуси, Чернігівський автозавод – 20 автобусів, корпорація «Богдан» - 11 автобусів, ЗАЗ - 6 автобусів, Часівоярський завод - 4 автобуси.

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Ще у вересні поновив випуск легкових автомобілів Запорізький автозавод (ЗАЗ), який випустив 248 машин. Компанія «Єврокар» у вересні склала 536 легкових автомобілів. Відтак за вказаний період в Україні складено 784 легкові авто, що на 18,3% менше, ніж у вересні 2019 року.

Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році в Україні виготовлено 7 265 автотранспортних засобів, що на 10% більше, ніж у 2018 році. Так, минулого року в Україні виготовлено 6 254 легкові автомобілі (на 11% більше, ніж у 2018 році), 136 комерційних автомобілів (на 3% більше) та 875 автобусів (на 5% більше).

Фото: picture-alliance / DPA