ЗАЗ запустить виробництво позашляховика Renault Arkana

Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ), який входить в корпорацію Укравто, випускатиме новий позашляховик Renault Arkana.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в пресслужбі Укравто.

"Ми віримо, що новий позашляховик Renault Arkana, зроблений в Україні, виправдає очікування автомобілістів і матиме велику популярність. Ми розглядаємо запуск виробництва моделей Renault як початок відродження українського автомобілебудування - стратегічної галузі, яка забезпечує надходження до бюджетів усіх рівнів і створює робочі місця», - процитували в пресслужбі голову Правління ПАТ «ЗАЗ» Миколу Євдокименка.

На сайті Renault йдеться, що вартість нового купе-кросовера стартує від 467 900 гривень.

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Раніше повідомлялося про те, що завод починає виробництво автомобілів Groupe Renault для місцевого ринку. Проект реалізується на потужностях у Запоріжжі. Перед цим ЗАЗ провів масштабну модернізацію, щоб повністю відповідати міжнародним стандартам якості Groupe Renault. У 2020 році на підприємстві була запроваджена система стандартизації якості Renault-Nissan-Mitsubishi Alliance - Alliance Production Way.