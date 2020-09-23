Маск обіцяє випустити Tesla за $25 тисяч через три роки

Засновник Tesla Ілон Маск під час презентації «День батареї» анонсував випуск повністю автономної Tesla за 25 000 доларів «приблизно через три роки».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ВВС.

«Ми завжди мріяли створити доступний електромобіль», - сказав Ілон.

Як зазначає видання, ця новина не надихнула інвесторів.

Головним анонсом «Дня батареї» стали нові великі циліндричні елементи Tesla. Було заявлено, що нові батареї забезпечать в п'ять разів більше енергії, в шість разів більше потужності і на 16% більший запас ходу.

Але для реалізації заявленої технології, ймовірно, будуть потрібні роки.

Фото: wsj.com