Tesla оновила антирекорд — за день торгів акції впали на 21%
Укрінформ
Вартість акцій компанії Tesla Ілона Маска знизилася за день торгів на рекордні 21%.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
Це є найгірший показник для компанії Ілона Маска, з того моменту, коли вона з’явилася на біржі 10 років тому.
Зазначається, що таке рекордне падіння сталося після того як міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's не включила компанію Маска до свого індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.
За останні декілька місяців вартість акцій Tesla стрімко росла саме на сподіванні, що компанію включать до індексу S&P 500.
Попередній антирекорд Tesla встановила у січні 2012 року, коли вартість акцій компанії за день торгів впали на 19%.