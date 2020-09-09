Tesla оновила антирекорд — за день торгів акції впали на 21%

Вартість акцій компанії Tesla Ілона Маска знизилася за день торгів на рекордні 21%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Це є найгірший показник для компанії Ілона Маска, з того моменту, коли вона з’явилася на біржі 10 років тому.

Зазначається, що таке рекордне падіння сталося після того як міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's не включила компанію Маска до свого індексу S&P 500, до якого входять 500 найбільших американських компаній.

За останні декілька місяців вартість акцій Tesla стрімко росла саме на сподіванні, що компанію включать до індексу S&P 500.

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Попередній антирекорд Tesla встановила у січні 2012 року, коли вартість акцій компанії за день торгів впали на 19%.