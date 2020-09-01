Маск став третім у списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg
Укрінформ
Глава компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск вийшов на третє місце в списку найбагатших людей світу за версією Bloomberg, випередивши засновника компанії Facebook Марка Цукерберга.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.
Статки Маска перевищили $ 115 млрд.
Рейтинг найбагатших людей світу за даними Bloomberg:
1. Джефф Безос (Amazon) - $ 202 млрд;
2. Білл Гейтс (Microsoft) - $ 125 млрд;
3. Ілон Маск (Tesla і SpaceX) - $ 115 млрд;
4. Марк Цукерберг (Facebook) - $ 111 млрд;
5. Бернар Арно (Louis Vuitton Mot Hennessy) - $ 85,7 млрд.
На четверте місце рейтингу він піднявся 17 серпня.
Статок Маска зростає завдяки різкому подорожчанню акцій компанії Tesla. За підрахунками агентства, з початку року їх вартість зросла майже на 500%, а статок засновника компанії збільшилася на $ 87,8 млрд.