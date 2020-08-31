Tesla додала корисну функцію для електрокарів

Tesla додала корисну функцію для електрокарів

Укрінформ
Компанія Tesla Ілона Маска оновила програмне забезпечення (ПЗ) власних електричних автомобілів, представивши апдейт під номером 2020.36.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Electrek.

Згідно з останнім оновленням, електрокари відтепер зможуть розпізнавати дорожні знаки, на яких вказана максимально дозволена швидкість руху на дорогах місцевого значення.

Знаки з обмеженням швидкості будуть з’являтися на сенсорному екрані у салоні автомобіля, проте водій сам вирішуватиме, чи потрібно зменшувати швидкість.

Апдейт 2020.36 буде доступний на кожному електрокарі компанії Ілона Маска впродовж наступних кількох тижнів.

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Серед іншого оновлення ПЗ, в електрокарі звучатиме дзвоник, коли на світлофорі з’явиться зелене світло. Якщо ж автомобіль стоїть не перед самим світлофором, а за іншим автомобілем, то тоді дзвоник лунатиме, коли транспортний засіб попереду почне рух уперед.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Tesla працює над новим сенсором виявлення руху, який зможе визначати, що в закритій машині залишилася дитина.

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