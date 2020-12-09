Канада і Британія домовилися про вільну торгівлю після Brexit

Канада й Об’єднане королівство підписали тимчасову угоду про продовження вільної торгівлі після виходу Великої Британії з торговельних угод ЄС.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила міністр міжнародної торгівлі Канади Мері Енджі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Канада вітає підписання угоди про продовження торгівлі між Канадою та Великою Британією, яка сприятиме хорошим робочим місцям для середнього класу й забезпечить стабільність підприємствам усіх розмірів”, - сказала Енджі.

Вона наголосила, що “в часи значної непевності, пов’язаної із COVID-19, ця продовжуваність й передбачуваність дуже важлива для усіх канадців”. “Перехідна угода зберігає основні переваги Усеохопної економічної та торговельної угоди між Канадою та ЄС, в тому числі відсутність мит на 98% товарів, які експортують до Об’єднаного королівства”, - пояснила міністр.

За її словами, Канада та Британія тепер розпочнуть відповідні внутрішні процедури ратифікації й затвердження угоди.

Як повідомлялося, Велика Британія покинула ЄС 31 січня цього року й з початку наступного року на неї більше не поширюватиметься дія Усеохопної економічної та торговельної угоди між Канадою та ЄС. При цьому Об’єднане королівство залишається найбільшим експортним ринком для Канади в Європі і п’ятим у світі. Минулого року обіг товарів між країнами досяг 29 млрд канадських дол. (близько 22 млрд дол. США).