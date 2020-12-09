Джонсон: Жоден прем’єр не прийняв би умов торговельної угоди, які висуває Брюссель

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон готується вилетіти до Брюсселя на останні переговори щодо Brexit.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Guardian.

Відповідаючи на запитання перспективи угоди, Джонсон зокрема сказав:

«Вони (в Брюсселі – ред.) заявляють, що Велика Британія повинна бути єдиною країною у світі, яка не має суверенного контролю над своїми риболовними водами. Я не вірю, що такі умови може прийняти будь-який прем'єр-міністр цієї країни», - заявив Джонсон, відповідаючи на питання про перспективи торгівельної угоди між Британією та Євросоюзом.

Таку заяву Джонсон зробив напередодні поїздки на переговори до президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Прес-секретар британського прем'єр-міністра Аллегра Страттон сказала, що ця зустріч-вечеря, яка розпочнеться після короткої зустрічі о 19:00 у середу, не буде класичними переговорами.

«Прем’єр-міністру цього вечора стане ясно, що він не може прийняти нічого, що підриває нашу здатність контролювати наші закони або контролювати наші води. Він чітко це заявить Урсулі фон дер Ляєн, щоб побачити, яка її відповідь», - сказала Страттон.

Як відомо, Борис Джонсон стверджував, що Великобританія стане «магнітом для закордонних інвестицій», незалежно від результатів переговорів про торгівлю з ЄС.

Як раніше повідомляв Укрінформ, cпівголови Спільного комітету ЄС-Велика Британія віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович та канцлер герцогства Ланкастер Майкл Гоув оголосили про досягнення принципової згоди навколо виконання Протоколу щодо Ірландії та Північної Ірландії до угоди про Brexit.

Як зазначається, цей протокол має на меті захистити Белфастську угоду та забезпечити підтримання миру, стабільності та процвітання на острові Ірландія.

7 грудня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявляли про серйозні розбіжності у переговорному процесі щодо укладення угоди про майбутнє партнерство після завершення передбаченого угодою про вихід перехідного періоду, що спливає 31 грудня 2020 року. Зокрема, йшлося про різні погляди у сфері правового поля, управління та політиці рибальства.

Фото: AA