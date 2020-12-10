Вільна торгівля: Британія і Сінгапур уклали угоду на £17,6 мільярда

Уряд Великої Британії підписав угоду про вільну торгівлю з Сінгапуром на суму в 17,6 млрд фунтів стерлінгів.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами міністра з питань міжнародної торгівлі Великобританії Ліз Трас, угода з Сінгапуром забезпечує впевненість для бізнесу, сприятиме поглибленню майбутніх зв'язків у галузі цифрової торгівлі та торгівлі послугами. Це також є ще одним доказом того, що Британія може досягти успіху в питанні торгівлі як незалежна держава, зауважила міністр.

Підписана угода фактично відображає домовленість, яку Сінгапур вже має з ЄС, таким чином торгівля продовжиться в звичайному режимі з 1 січня.

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Зазначається, що минулого місяця Британія підписала схожу угоду з Канадою, а з В’єтнамом очікується підписання угоди про вільну торгівлю найближчим часом.