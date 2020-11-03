Під стінами Ради мітингують підприємці

Біля Верховної Ради проходить багатолюдний мітинг підприємців, які вимагають парламентарів не підтримувати внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законопроєктів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, люди тримають в руках плакати "Вимагаємо зустрічі з Разумковим", "Фіскальний чек - інструмент чесного підприємця".

На думку підприємців, реалізація таких законопроєктів суттєво погіршить умови роботи законослухняного бізнесу та створить можливості для ухилення від сплати податків для “сірого бізнесу” у значних обсягах.

Зазначені законопроєкти також вкрай негативно вплинуть на конкуренцію на внутрішніх ринках та викличуть обґрунтовані занепокоєння в учасників реального сектору економіки, оскільки пропонують скасувати будь-яку фіскалізацію і не пропонують жодних механізмів для контролю на заміну, надаючи можливість створювати потужні “схеми” із заниження виручки та мінімізації податків.

Паралельно під стінами парламенту проходить ще один мітинг малих та середніх підприємців, які вимагають народних депутатів прийняти законопроєкти №3853-1(2), №3993, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Також мітингарі закликають владу не вводити карантин для малого і мікробізнесу.

Законопроєкти №3853-1, №3853-2 та №3993 передбачають скасування обов‘язкового використання фіскалізованих РРО ФОПами-спрощенцями та закладають підґрунтя для розвитку спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року Верховна Рада України схвалила законопроєкт, відповідно до якого, використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу стало обов’язковим з метою детінізації розрахунків.

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

Акція «Детінізація - це цивілізація» / Фото: Тарасов Володимир. Укрінформ

Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків у сфері торгівлі і послуг, запроваджується можливість використання РРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.