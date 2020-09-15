ФОПи вийшли під Раду з протестами через “касові апарати у смартфоні”

Під будівлею Верховної Ради представники бізнесу протестують проти запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) та вимагають скасувати низку законів.

Як передає кореспондент Укрінформу, в акції беруть участь декілька сотень осіб.

Учасники заходу наголошують, що виступають проти тотальної фіскалізації, яка шкодить малому та мікробізнесу.

Зокрема, вони вимагають скасувати прийняті у вересні 2019 року закони №128-IX "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг" та № 129-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг", якими були запроваджені програмні РРО.

Підприємці під ВР вимагають скасувати запровадження програмних РРО / Фото: Євген Котенко. Укрінформ

Підприємці також наполягають на скасуванні Закону №367-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду", прийнятого 12 грудня 2019 року. Низка його норм, за їхніми словами, значно ускладнює їхню діяльність.

Як повідомляв Укрінформ, безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО - "РРО в смартфоні" стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі з 1 серпня 2020 року.

Запровадження "РРО в смартфоні" відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року розпочався перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків в сфері торгівлі і послуг, запроваджується можливість використання ПРРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочнеться другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року стартує третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.