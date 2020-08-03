"РРО в смартфоні" має спростити відносини бізнесу і влади – Мінфін

Запуск програмних реєстраторів розрахункових операцій, так званих "РРО в смартфоні" має спростити відносини бізнесу з контролюючими органами та процедури реєстрації розрахункових операцій.

Про це в Укрінформі під час круглого столу на тему "Запровадження програмного забезпечення "РРО в смартфоні" сказала заступниця міністра фінансів України Світлана Воробей.

"Якщо ми і бізнес спільнота будемо задоволені цим продуктом ("РРО в смартфоні" - ред.) і будемо переконані, що він спростить відносини бізнесу з контролюючими органами та спростить процедури реєстрації розрахункових операцій, і що це не буде додатковим обтяженням для бізнесу тоді настане третій етап, який почнеться з 1 квітня 2021 року, коли застосування РРО стане обов'язковим для всіх підприємців", - сказала Воробей.

Вона нагадала, що запровадження програмного РРО відбудеться в три етапи. Перший етап вже стартував з 1 серпня, він запроваджує можливість використання ПРРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту Державної податкової служби. Другий етап розпочнеться з 1 січня 2021 року, коли використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим. І вже з 1 квітня 2021 року почнеться третій етап, коли застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців ІІ-IV груп незалежно від видів діяльності.

"Така етапність запроваджена для того, щоб надати бізнесу можливість адаптуватися до цих умов, для того щоб і розробники, і ті хто впроваджує систему, а саме, податкова, змогли отримати зворотній зв'язок та в разі потреби доопрацювати як сам продукт, так і документацію, та зробити весь перехід необтяжливим для бізнесу", - зауважила Воробей.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 серпня 2020 року безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО стало доступним для повноцінного використання на добровільній основі. Станом на ранок 3 серпня в реєстрі програмних реєстраторів розрахункових операцій вже зареєстровано майже 22,5 тис. ПРРО.

Фото: Павла Багмута