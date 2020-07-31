Мінфін з 1 серпня запускає "РРО в смартфоні"

Безкоштовне фіскальне рішення для програмного РРО з 1 серпня 2020 року стає доступним для повноцінного використання на добровільній основі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

«Завдяки плідній співпраці з бізнесом нам вдалось розробити та запустити «РРО в смартфоні». Програмний продукт є альтернативою традиційним касовим апаратам і встановити його можна на смартфон, планшет, комп’ютер чи інший пристрій, який має ОС Android або Windows. Найближчим часом буде запроваджено і ПРРО для iOS. Тобто, при наявності класичного РРО бізнес не має обов'язку переходити на програний продукт» - сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

У Міністерстві зазначають, що й інші розробники зможуть випустити свій програмний продукт, яким зможуть користуватись суб’єкти господарювання, але лише за умови що він буде відповідати вимогам законодавства та технічним вимогам АРІ.

За словами міністра, запровадження програмного РРО є важливим кроком до детінізації економіки та спрощення умов ведення підприємницької діяльності. Програмне забезпечення «РРО в смартфоні» стане зручним і необтяжливим функціоналом для сумлінних платників податків.

Урядом та Мінфіном розроблено та затверджено всю необхідну нормативну базу для повноцінного користування програмними РРО.

Запровадження «РРО в смартфоні» відбуватиметься в декілька етапів: з 1 серпня 2020 року – почнеться перший етап змін у законодавстві, спрямованих на детінізацію розрахунків в сфері торгівлі і послуг, - запроваджується можливість використання ПРРО, в тому числі й безкоштовного програмного продукту ДПС. З 1 січня 2021 року розпочався другий етап - використання РРО для певних видів діяльності ІІ-IV груп фізичних осіб-підприємців стане обов’язковим.

З 1 квітня 2021 року почнеться третій етап – застосування РРО (традиційних або програмних) стане обов'язковим для фізичних осіб-підприємців, які є платниками єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності.

Зазначається, що реалізація таких змін в комплексі є не тільки важливою передумовою для детінізації економіки, забезпечення належного обліку фактично отриманих доходів, сплати податків до бюджету в повному обсязі, а й способом встановлення рівних конкурентних умов для сумлінних платників податків.

Як відомо, програмний реєстратор розрахункових операцій (ПРРО) було запроваджено законами України від 20.09.2019 № 128-IX «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» та інших законів України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг» та № 129-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг».

Кабінет міністрів на своєму засіданні 22 липня ухвалив низку постанов, якими визначаються вимоги до програмних реєстраторів розрахункових операцій (ПРРО) та приведено до вимог чинного законодавства діючі акти Кабміну, що регулюють сферу застосування РРО.