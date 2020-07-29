Мінфін планує на початку вересня подати до Кабміну проєкт держбюджету-2021

Міністерство фінансів готує проєкт держбюджету на 2021 рік на основі затвердженого урядом оновленого макропрогнозу та на початку вересня подасть документ на розгляд Кабінету міністрів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Facebook.

"Мінфін у процесі підготовки проєкту держбюджету на 2021 рік на основі затвердженого урядом оновленого макропрогнозу. Наразі іде підготовка листа до головних розпорядників для формування бюджетних запитів. Далі буде їх опрацювання та проведення погоджувальних нарад. І на початку вересня, як і прописано в Бюджетному кодексі, Мінфін подасть на розгляд КМУ проєкт держбюджету на 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, законопроєкт держбюджету на 2021 рік має бути реалістичним.

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"Перш за все реалістичним: він не тільки має бути схваленим, а й реальним для виконання. Для прикладу, по цьогорічному бюджету - у нас з травня 100% виконання бюджетного розпису по доходах, перевиконання у червні. І ось вже кінець липня – ми також очікуємо перевиконання доходів загального фонду держбюджету більше 4 млрд грн. Проєкт бюджету 2021 буде мати стимулюючий характер для економіки. Вже у 4 кварталі цього року ми очікуємо поступове відновлення економіки. У 2021 році також очікується пожвавлення економічної динаміки", - зауважив Марченко.

Як повідомляв Укрінформ, за прогнозами Мінекономіки у наступному році економіка зросте на 4,6%.