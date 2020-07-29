Шмигаль очікує від великої приватизації близько 1 мільярда в бюджет

Шмигаль очікує від великої приватизації близько 1 мільярда в бюджет

Укрінформ
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивні очікування від великої приватизації у наступні роки, зокрема, планується близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету.

Про Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є позитивні очікування від великої приватизації, яка в наступні роки має забезпечити близько одного мільярда доларів надходжень до бюджету", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в планах уряду - ухвалення рішення щодо удосконалення процесу інвентаризації майна державних підприємств, які плануються до приватизації для того, щоб скласти об'єктивну інформацію про стан таких об'єктів.

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Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня стало відомо, що Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства в умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19.

У середині лютого голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що ФДМУ цьогоріч планує продати понад 500 підприємств.

У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.

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