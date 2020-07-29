Шмигаль очікує від великої приватизації близько 1 мільярда в бюджет

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про позитивні очікування від великої приватизації у наступні роки, зокрема, планується близько одного мільярда доларів надходжень до держбюджету.

Про Шмигаль сказав на засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас є позитивні очікування від великої приватизації, яка в наступні роки має забезпечити близько одного мільярда доларів надходжень до бюджету", - сказав Шмигаль.

Він зауважив, що в планах уряду - ухвалення рішення щодо удосконалення процесу інвентаризації майна державних підприємств, які плануються до приватизації для того, щоб скласти об'єктивну інформацію про стан таких об'єктів.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці березня стало відомо, що Фонд державного майна не виставлятиме на приватизаційні аукціони об’єкти великої приватизації та державні підприємства в умовах світової економічної турбулентності, спричиненої епідемією COVID-19.

У середині лютого голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко заявляв, що ФДМУ цьогоріч планує продати понад 500 підприємств.

У 2020 році приватизація має принести державному бюджету України близько 12 млрд грн, з них 6 млрд будуть отримані від малої приватизації та 6 млрд грн - від великої.