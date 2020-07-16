Україна може піднятися на 10-20 позицій у рейтингу Doing Business — Мінекономіки

Україна може піднятися на 10-20 позицій у рейтингу Doing Business 2021, оскільки демонструє істотний прогрес за всіма його індикаторами.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

"За попередніми підрахунками, Україна може поліпшити свої позиції і піднятися на 10-20 сходинок в рейтингу Doing Business 2021, який характеризує легкість ведення бізнесу в країні. Минулого року Україна посіла 64 позицію з-поміж 190 країн-учасниць", - ідеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що протягом програмного періоду, який щороку триває з травня по травень, експерти Світового банку визначають рейтинг країн за 10 індикаторами.

При цьому зміна позиції України в рейтингу залежатиме від кількох факторів, зокрема, від кількості змін, які експерти Світового банку зарахують під час дослідження, від динаміки досягнень інших країн та від того, чи зміниться методологія рейтингу як така.

Наразі Мінекономіки провело власний попередній аналіз за кожним із 10 показників, щоб визначити можливу позицію України в рейтингу-2021.

"Мінекономіки проаналізувало понад 30 законодавчих змін, які були впроваджені в Україні за програмний період та можуть вплинути на рейтинг країни цього року. Загалом, за всіма 10 компонентами Україна демонструє суттєвий прогрес", - зазначив міністр економіки Ігор Петрашко.

У міністерстві розповіли, що до трійки найбільш результативних оновлень належить сфера захисту міноритарних інвесторів від зловживань власників контрольних пакетів акцій, що обіцяє покращити рейтинг України за відповідним компонентом на 50 позицій, а також суттєве спрощення реєстрації ТОВ, за рахунок чого можна Україна може піднятись на 15 позицій за цим компонентом. Відчутного прогресу вдалося досягти у спрощенні процедури оформлення банкрутства. За цим показником Україна претендує на 60 додаткових сходинок.

Також на позиції в рейтингу позитивно впливатимуть зміни в отриманні дозволів на будівництво, зокрема, скасування пайового внеску при будівництві промислових об’єктів; здешевлення підключення до електричних мереж в середньому на 18,9 % по всій країні, низка дерегуляційних змін в адмініструванні податків та скорочення часу торговельних операцій як для експортерів, так і для імпортерів.

"У підсумку враховують дві точки зору - уряду та локальних експертів, які спираються на результати імплементації, а не прийняття законодавчих змін. Перше часто потребує більше часу, ніж триває цикл оцінювання рейтингу. Наша мета - не конкретне зростання показника України в конкретному році. Ми прагнемо сталого розвитку підприємництва та постійного зростання інвестиційної привабливості країни", - пояснив заступник міністра економіки Дмитро Романович.

Як повідомлялося, Україна одразу на 7 пунктів покращила свою позицію у рейтингу інвестиційної привабливості Doing business-2020 і посіла 64 сходинку зі 190 країн.

У березні минулого року тодішнє Мінекономрозвитку заявляло, що з 2014 року Україна зросла в рейтингу Doing Business на 41 позицію і за темпами зростання у рейтингу з 2009 року є другою серед країн-учасниць.

Рейтинг Doing Business - це щорічний рейтинг інвестиційної привабливості 190 країн світу, який укладається Світовим банком. Звіт Doing Business складають за підсумками комплексного дослідження стану реформ у кожній країні за 10 ключовими індикаторами, які використовуються для аналізу економічних результатів та виявлення успішних реформ.