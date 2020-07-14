Бізнес за 5 місяців отримав доступних кредитів на 1,45 мільярда - Мінфін
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
«Від старту програми «Доступні кредити 5-7-9%» минуло 5 місяців. Кредити на умовах програми вже отримали 1 140 підприємців на загальну суму 1,451 мільярда гривень. З них – 106 угод на суму в 360,136 мільйона гривень було підписано за минулий тиждень» , - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, програма забезпечила зростання на 66% загального кредитного портфеля банківської системи у національній валюті за лютий-травень 2020 року.
"Кожен шостий, хто відповідає базовим критеріям програми і звернувся в банк з повним пакетом документів, отримує кредит. Такий відсоток задоволення заявок відповідає загальній статистиці по власних банківських програмах. При цьому відмови отримали близько 34,5% заявників. Найчастіша причина відмови банку - ділова репутація позичальника (негативна кредитна історія, поганий фінансовий стан, кримінальні справи тощо)", - зауважили в Мінфіні.
За п’ять місяців уряд тричі змінював програму «Доступні кредити 5-7-9%», шукаючи рішення тих проблем, з якими стикалися підприємці.
«З огляду на ті виклики, які стоять перед українським бізнесом в умовах карантину, ми вирішили тимчасово переорієнтувати програму «Доступні кредити 5-7-9%» для більшої зручності підприємців. Ми суттєво пом’якшили умови участі у програмі та ввели нові антикризові продукти, такі як рефінансування раніше отриманих кредитів та видачу нових кредитів на поповнення оборотних коштів на дуже привабливих умовах», - прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Утім, попит підприємців на інвестиційні кредити, з яких програма починалася, зберігається. Портфель таких кредитів сягнув вже 586,7 млн грн.
Запрацював інструмент кредитів на поповнення оборотного капіталу. Вже є перші видані кредити на загальну суму 8,6 млн грн.
Найбільше активізували програму угоди щодо рефінансування раніше наданих кредитів. Портфель рефінансованих кредитів менш як за місяць сягнув 856,3 млн грн і продовжує збільшуватися, заявляють у міністерстві. Наразі сума заявок на рефінансування сягає 4,6 млрд грн.
Загалом близько 3,1 тис. заявок зараз перебувають на різних стадіях розгляду в банках.
«За оцінками Фонду розвитку підприємництва, програма буде набирати обертів за рахунок рефінансування ще протягом кількох місяців, після чого темпи рефінансування уповільняться через обмеженість портфелів банків. Після цього акцент буде зміщено у бік фінансування оборотного капіталу та оновлення основних фондів», - вважає виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%".
Станом на 6 липня 2020 року з початку дії програми вже видано 1 034 кредити на загальну суму 1 091,443 млн грн.
Нині позики за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» надаються в 16 банках.