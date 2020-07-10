За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" подали заявок на 8 мільярдів – Петрашко

У рамках Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" вже подано заявок на 8 млрд гривень і далі процес буде ще активнішим.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко в ефірі каналу “112 Україна”, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Зараз ми бачимо перші позитивні паростки програми “5-7-9”. У нас заявок зараз є на 8 млрд. Я думаю, через 2 тижні процес буде ще активнішим. Банки-учасники підтверджують, що отримали реальний інструмент і активно приймають заявки від клієнтів", - заявив Петрашко.

Він додав, що за цією програмою бізнес вже отримав понад 1 млрд грн позик для розвитку та запровадження антикризових заходів.

Як повідомлялося, з 1 липня 2020 року набрало чинності рішення уряду щодо спрощення умов участі в програмі "Доступні кредити 5-7-9%" для мікро- та малого бізнесу. Зокрема, було пом’якшено вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу, знято обмеження щодо напрямків використання коштів та максимальної суми кредиту.

Позику в рамках "Доступні кредити 5-7-9%" можна отримати вже в 16-ти банках: АТ "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "Укрексімбанк", АТ АКБ "Банк Львів", ПАТ "ПУМБ", АТ "Банк Альянс", АТ "Кредобанк", ПАТ "Банк Восток", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Таскомбанк", АТ "Альфа-банк", АТ "КБ "Глобус", АТ "Мегабанк", АТ "Полікомбанк", АТ "Креді Агріколь Банк".