За програмою «Доступні кредити» минулого тижня видали 105 мільйонів – Мінфін

В межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за минулий тиждень було видано 82 кредити на 104,67 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів у Facebook.

"В рамках Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки за минулий тиждень видали 82 кредити на загальну суму 104,67 мільйона гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що, попри те, що урядом шляхом введення інструменту рефінансу «Доступні кредити 5-7-9%» було трансформовано в програму підтримки бізнесу, який постраждав від заходів боротьби з пандемією COVID-19, популярністю все ще користується базовий продукт програми – інвестиційні кредити.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.