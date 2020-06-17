Програма «Доступні кредити» стане ще доступнішою - уряд підтримав зміни

Уряд підтримав нові зміни до програми «Доступні кредити 5-7-9%» аби зробити її ще доступнішою для бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва». Відповідне рішення було прийнято сьогодні – на засіданні уряду", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитра Романовича, сьогодні на засідання уряду був винесений та прийнятий новий пакет змін, напрацьований спільно з Мінфіном, що врегулює виявлені проблеми та підвищить ефективність програми.

Зокрема, вирішено пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу в попередньому податковому періоді. Будуть зняті обмеження щодо напрямків використання коштів, отриманих суб’єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу.

Також вирішено зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту в рамках програми, залишивши обмеження лише по розміру держдопомоги та привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми «Доступні кредити «5-7-9%».

У Мінекономіки наголосили, що мікро- та малий бізнес зможе звернутися за отриманням кредитів за новими правилами одразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9» та оновлення угод з уповноваженими банками.

Як повідомляв Укрінформ, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 16-ма банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТКБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «Глобус», АТ «Мегабанк», АТ «Полікомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк».

Станом на 15 червня цього року за Програмою «Доступні кредити 5-7-9%» вже укладено 639 кредитні договори на загальну суму 404,8 млн грн.