Програма «Доступні кредити» стане ще доступнішою - уряд підтримав зміни
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
"Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про внесення змін до Порядку надання державної підтримки мікропідприємництва та малого підприємництва». Відповідне рішення було прийнято сьогодні – на засіданні уряду", - йдеться в повідомленні.
За словами заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитра Романовича, сьогодні на засідання уряду був винесений та прийнятий новий пакет змін, напрацьований спільно з Мінфіном, що врегулює виявлені проблеми та підвищить ефективність програми.
Зокрема, вирішено пом’якшити вимоги до обов’язкової прибутковості діючого бізнесу в попередньому податковому періоді. Будуть зняті обмеження щодо напрямків використання коштів, отриманих суб’єктами підприємництва для фінансування оборотного капіталу.
Також вирішено зняти обмеження щодо максимальної суми кредиту в рамках програми, залишивши обмеження лише по розміру держдопомоги та привести формулу розрахунку базової процентної ставки у відповідність з рівнем операційних витрат банків, який дозволяє їм забезпечувати виконання програми «Доступні кредити «5-7-9%».
У Мінекономіки наголосили, що мікро- та малий бізнес зможе звернутися за отриманням кредитів за новими правилами одразу після внесення Радою Фонду розвитку підприємництва відповідних змін до Програми «Доступні кредити 5-7-9» та оновлення угод з уповноваженими банками.
Як повідомляв Укрінформ, Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 16-ма банками: АТ «Ощадбанк», АБ «Укргазбанк», АТКБ «ПриватБанк», АТ «Укрексімбанк», АТ АКБ «Банк Львів», ПАТ «ПУМБ», АТ «Банк Альянс», АТ «Кредобанк», ПАТ «Банк Восток», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Таскомбанк», АТ «Альфа-банк», АТ «КБ «Глобус», АТ «Мегабанк», АТ «Полікомбанк», АТ «Креді Агріколь Банк».
Станом на 15 червня цього року за Програмою «Доступні кредити 5-7-9%» вже укладено 639 кредитні договори на загальну суму 404,8 млн грн.