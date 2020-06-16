Підприємцям за тиждень видали 24 мільйони за програмою "Доступні кредити"

За державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня укладено 34 нові угоди з банками на загальну суму 23,71 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"Банки-партнери Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» за минулий тиждень видали 34 нових кредити на загальну суму 23,71 мільйона гривень. Загалом, станом на 15 червня 2020 року, вже видано 639 кредитів на загальну суму майже в півмільярда гривень (404,76 млн грн)", - йдеться в повідомленні.

На минулому тижні до програми долучився АТ "Креді Агріколь Банк". Тож, відповідно, клієнти вже 16 банків України мають можливість отримати позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%»: Укргазбанк, Ощадбанк, Приватбанк, Укрексімбанк, АКБ «Львів», ПУМБ, Кредобанк, Альфа-Банк, Банк Альянс, Таскомбанк, Банк Восток, Полікомбанк, Мегабанк, Райффайзен Банк Аваль, КБ «Глобус» та Креді Агріколь Банк.

На цьому тижні Фонд розвитку підприємництва, який адмініструє програму, планує підписання відповідної угоди з АТ «ОТП Банк».

Банки-партнери продовжують прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом під час карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання).

Інструменти доступні, буквально, третій тиждень, але закумульований банками-партнерами попит на них від українського бізнесу уже перевищив мільярд гривень (1 1123,23 млн грн).

Першим кредит антикризового пакету програми отримав власник агровиробництва з Львівщини. Фермер зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 мільйона гривень в АТ КБ «ПриватБанк» під 0% до кінця березня 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.

У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.