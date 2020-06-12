У межах програми "Доступні кредити" кожна друга заявка відхилена банком

У межах державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» 3500 тисячі клієнтів сформували і передали банкам відповідний пакет документів для участі в програмі, але майже кожна друга заявка була відхилена банком як така, що не може бути задоволена.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну на сторінці у Facebook.

"Станом на 10 червня 2020 року банки-партнери отримали 24 720 заявок на участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Однак, лише 3500 тисячі клієнтів сформували і передали банкам відповідний пакет документів для участі в програмі... Однак, практично, кожна друга заявка (1 509 заявок, загалом) була відхилена банком як така, що не може бути задоволена", - йдеться в повідомленні.

У Мінфіні зазначають, що в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» видано 605 кредитів на суму 381,041 мільйона гривень. Ще 1792 заявки перебувають у роботі банків.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.