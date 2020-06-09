За програмою Доступні кредити з початку літа видали 32,6 мільйона

З початку червня в межах Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» було видано 51 новий кредит на 32,6 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"За перший тиждень літа банки-партнери Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали 51 новий кредит на загальну суму в 32,6 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Банки-партнери продовжують прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання).

Зокрема, за тиждень попит на позики під такі умови склав майже 390 млн грн. Перший підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 млн грн в АТ КБ «ПриватБанк» під 0% до кінця березня 2021 року.

На цьому тижні Фонд планує підписання угод про партнерство з двома новими банками - "ОТП Банком" та "Міжнародним Інвестиційним Банком". Готуються для затвердження Радою Фонду заявки про участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%» від "Креді Агріколь Банк" та "Агропросперіс Банк".

Як відомо, в разі позитивного рішення Ради, загалом учасниками Державної програми «Доступні кредити 5-7-9%» стануть 19 банків, які за розміром чистих активів складають 80% усієї банківської системи України. Загалом вже видано 605 кредитів на суму 381,05 млн грн.