Бюджет Держпрограми 5-7-9% зросте до 4 мільярдів - Мінекономіки

Основний бюджет Державної програми 5-7-9% незабаром буде збільшено до 4 млрд гривень.

Про це під час онлайн-конференції "Відновлення місцевої економіки. Як бізнесу працювати в умовах ІІ-го та ІІІ-го етапів виходу з карантину?", сказав директор Офісу розвитку малого та середнього підприємництва при Мінекономіки України Андрій Слабінський, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Основний бюджет програми зараз залишається 2 млрд, але в планах є збільшення його до 4 млрд грн", - сказав Слабінський.

Він нагадав, що програма 5-7-9% - це про відшкодування відсоткової ставки і кредитні гарантії.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних. У квітні Кабінет міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

29 квітня Кабінет міністрів підтримав законодавчі зміни, що передбачають надання малому і середньому бізнесу, який зазнав фінансових втрат внаслідок пандемії COVID-19, доступу до фінансових ресурсів, шляхом отримання кредитів з частковою державною гарантією.